İBB'de sekreter olarak işe alınan Sevtap Ayman’ın eşinin ablası kırmızı kategoride aranan terörist çıktı! / 02.01.22

CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde sekreter olarak işe alınan Sevtap Ayman’ın 2011-2012 yıllarında defalarca Kandil ve Irak’ın kuzeyindeki diğer örgüt kamplarına giderek PKK elebaşlarıyla görüştüğü tespit edilmişti. Ayman hakkında gelen son bilgi ise skandalın boyutunu daha da vahimleştiriyor. Aymanın eşinin ablası olan Mizgin kod adlı Kadriye Sayının, 29 yıl önce PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı, Suriye alanında terör örgütü içerisinde sözde tabur komutanı olarak faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategoride aranan isimlerden olduğu ortaya çıktı.