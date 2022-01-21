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7/24 Dinle Takvim İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar... / 20.01.22
İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar... / 20.01.22

İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar... / 20.01.22

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar... / 20.01.22

Takvim 06:27
02

3600 ek gösterge ile kamuda maaş dengesizliği sona eriyor: Emekli aylığı 1.150 lira ikramiye 37 bin TL artacak / 17.01.22

Takvim 00:00
03

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
04

Çalışanlar bu habere dikkat! Ücreti geciken kıdemini alarak ayrılabilir... Ücret, maaş, emekli aylığı işte tüm detaylar / 10.01.22

Takvim 01:54
05

HDP’li Semra Güzel’in soruşturma dosyasında ortaya çıkan çarpıcı gerçekler! 1 dakikada aday oldu / 15.01.22

Takvim 03:28
06

Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın / 20.01.22

Takvim 04:30
07

İsmi Türk Tabipleri Birliği ancak içi hainlerle dolu! TTB'deki PKK yapılanması deşifre oldu: Teröristleri tedavi etmişler / 13.01.22

Takvim 02:34
08

Gustavo, Sosa, İrfan Can ve Berisha umutları boşa çıkardı! 4 futbolcunun maliyeti dudakları uçuklattı / 18.01.22

Takvim 01:38
09

Szalai için sıraya girdiler! İngiliz basını; Chelsea, Milan, Newcastle ve West Ham’ın ismini verdi / 19.01.22

Takvim 01:14
10

28 Şubat'ın acar muhabiri, geçmişte başörtülüleri fişleyen İsmail Saymaz şimdi de Kur'an kurslarını hedef aldı / 12.01.22

Takvim 04:14
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