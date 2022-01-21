İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar... / 20.01.22

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta CHP tarafından talan edildi. Liyakat sözleriyle göreve gelen Ekrem İmamoğlunun belediyeyi likayakate bakmaksızın CHPli isimlerle doldurduğu ortaya çıktı. timin İBB’yi nasıl borç batağına sürüklediği ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHPde belediye başkan adayı olan 6 isimden 4’ünün İBBnin iştiraklerinde maaşa bağlandığı ortaya çıkarken 2 ismin de kritik kurumlarda Genel Müdür olarak göreve getirildiği ortaya çıktı. Öte yandan 11 CHP ilçe başkanının ise İBB iştiraklerinde maaşa bağlandığı öğrenildi.