İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İBB yolsuzluk ve terörle iltisaklı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlunun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. MASAK raporuna dayanan soruşturma, İBB içinde çıkar amaçlı bir suç örgütünün oluştuğunu rüşvetten tehdide şantajdan dolandırıcılğa kadar bir çok yolla büyük miktarda kamu kaynağının usulsüzce aktarıldığını ortaya koyuyor. Peki MASAK raporunda neler var? İşte İBBdeki büyük yolsuzluk operasyonunun detayları...