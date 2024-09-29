CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve Elektromekanik tasarım işleri adlı ihalesi büyük bir şaibeyi beraberinde getirdi. Şubat ayında ilana çıkan ve Nisan ayında gerçekleştirilen ihale için ortalama 9 Milyar TL bedel belirlenirken verilen teklifler sonrası ihale İBB tarafından iptal edildi. Daha sonra tekrar ilana çıkan ihale için bu kez 22 milyar TL fiyat biçildi. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleden yaklaşık 14 milyar TL fazla olması hem aradaki paranın akıbetini hem de diğer şirketlerin proje için yeterliliğinin sorgulanmasına sebep oldu. Firmaların daha önce herhangi bir metro projesi yapmamış olması da dikkat çekti.