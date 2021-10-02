İBB'nin 2 yıldır süren öğrencilere zulmüne mahkemeden ret! TÜRGEV, Ekrem İmamoğlu'nun karanlık yüzünü açıkladı / 02.10.21

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hukuksuz şekilde TÜRGEV'e ait yurtları tahliye eden kararı mahkeme tarafından durduruldu. 427 öğrencinin İBB yüzünden mağdur olduğunu belirten TÜRGEV, "Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde 25 Mart 2021 tarihinde haklı davamızın kabulü ile dava konusu idari işlemin iptaline karar verildi." açıklamasında bulundu. Haberin detayları...