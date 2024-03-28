Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya resmen bela olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’ye bağlı bir spor kompleksinde ihmaller ölüm getirdi. 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez, geçtiğimiz sene Temmuz ayında kompleksin havuzunda boğuldu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda İBB’nin skandalları gözler önüne serildi. Raporda, tesis yöneticisi ve yardımcısının gerekli tedbirleri almadıkları ve havuz başında veya çok yakın bir mesafede, tam teçhizatlı bir cankurtaranın veya bu görev değerdeki bir görevlinin olmadığı kaydedildi.