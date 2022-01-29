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7/24 Dinle Takvim İBB'nin kamera görüntülerini Fox TV'de yayınlatan Ekrem İmamoğlu "Balıkçı" görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulundu! / 28.01.22
İBB'nin kamera görüntülerini Fox TV'de yayınlatan Ekrem İmamoğlu "Balıkçı" görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulundu! / 28.01.22

İBB'nin kamera görüntülerini Fox TV'de yayınlatan Ekrem İmamoğlu "Balıkçı" görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulundu! / 28.01.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

İBB'nin kamera görüntülerini Fox TV'de yayınlatan Ekrem İmamoğlu "Balıkçı" görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulundu! / 28.01.22

Takvim 06:56
02

Rüşvet çarkıyla lüks hayat! 3 milyonluk VİP araç, 1.5 milyonluk villa / 27.01.22

Takvim 01:56
03

3600 ek gösterge ile kamuda maaş dengesizliği sona eriyor: Emekli aylığı 1.150 lira ikramiye 37 bin TL artacak / 17.01.22

Takvim 00:00
04

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Küçükkuyu Belediyesi'nde 4 milyonluk ihale kıyağı / 24.01.22

Takvim 02:27
05

CHP'li Belediyede rüşvet operasyonu derinleşiyor! Esnafa bile göz dikmişler / 23.01.22

Takvim 02:31
06

CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında komik savunma: Geri verecektim! / 26.01.22

Takvim 02:23
07

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in skandal rüşvet çarkının perde arkasına ulaşıldı / 22.01.22

Takvim 02:42
08

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
09

Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın / 20.01.22

Takvim 04:30
10

CHP'li İBB’ye korsan işçi cezası / 21.01.22

Takvim 01:34
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