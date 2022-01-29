İBB'nin kamera görüntülerini Fox TV'de yayınlatan Ekrem İmamoğlu "Balıkçı" görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulundu! / 28.01.22

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun içine düştüğü çelişkiler yumağına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Çekmeköy Belediyesinde çalıştığını iddia ettiği temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğine yönelik İBB kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri algı yapmak için sosyal medyadan paylaştıran ve Fazilet durağı yalanında araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin FOX TV’den yayınlanmasına ses etmeyen Ekrem İmamoğlu kendi görüntüleri ortaya çıkınca yaygara kopardı. Ekrem İmamoğlu İstanbulun kardan kapandığı gece İngiliz Büyükelçi Dominick Chilco ile giderken görüntülerinin ortaya çıkmasından rahatsız olarak suç duyurusunda bulundu.