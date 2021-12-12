İBB'nin PKK kadrosu part 2! Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ne diyecek! 26 Kasım’da örgüte eleman kazandıran kadını... / 12.12.21

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen, “İşte İBB’nin dağ kadrosu” haberinin ardından belediye sözcüsü Murat Ongun, “İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” denildiğini ancak, bu konuda emniyet birimlerince herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığını iddia etmişti. İBB’nin personel yönetim şirketinin de PKK’lılar tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Personel şirketinde çalışan Sevtap Ayman’ın, PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden olduğunun ortaya çıkmasının ardından 26 Kasım’da gözaltına alındığı öğrenildi.