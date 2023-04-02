CHPli Ekrem İmamoğlunun İBB Başkanı olmasının ardından İBBde işe sokulan terör seviciler ifşa olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-Cli teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, ‘Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır’ notunu yazmasının ardından tutuklanan Ezgi Yıldız işe ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Ezgi Yıldızın 2019da CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun reklam kampanyasını yürüttüğü öğrenildi. Yıldızın İBBde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapması ise akıllarda büyük soru işareti uyandırdı. Öyle ki işe alımdan sorumlu birimde uzaman olarak görev yapan terör sevicinin yine kendisi gibi kaç kişiyi İBBde işe aldığı merak edildi. İşte detaylar...