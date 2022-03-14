İBB'nin vitrin mankeni! 'İnanç Masası' hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi yaptırdı: Skandal ifadeler... / 14.03.22

Daha önce İslamiyete aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanetten ihraç edilen sonrasında CHPli İBBde İnanç Masası biriminde görevlendirilen, Türk milletini birden fazla kez soykırım yapmakla suçlayan Fatma Yavuz, Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur. diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırdı. Bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, skandalda sınır tanımayarak Melekler Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz demiyor ifadelerini kullandı. Nikah töreninde alkol servisi yaptıran İBB hocası Fatma Yavuzun kirli geçmişini ve skandal söylemlerini sizler için derledik.