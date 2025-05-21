İBBye Medya AŞ. merkezli 3. dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. Rüşvetle adrese teslim ihaleler veren, bu ihalelerden elde ettiği gelirle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edinen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin ve 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fikri Murat Demirin CHPli belediyeler tarafından adrese teslim ihalelerle zengin edildiği belgelendi. Çetin ise İBBye geçişiyle Murat Ongun gibi villaya taşındı, BMW marka bir araç ve motosiklet satın aldı. Lise mezunu olan Çetin, kendinden yaşça küçük sevgilisini İBBde şef yapıp bir de üzerine makam odası verdi. Çetinin daha önce mezarlıktan çam ağacı kestiği için Silivri Belediyesinden kovulduğu öğrenildi. İşte çam ağacı hırsızlığından lüks villa ve makamlara uzanan vurgunun belge belge deşifresi...