İBB'ye ait Beltur'da fahiş zam! "Hani her şey güzel olacaktı" / 07.09.21

Takvim

İBB iştiraki Beltur'un menülere yaptığı zamlar sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de zamlar peşi sıra gelirken Beltur'daki fiyatlar vatandaşları çileden çıkardı. Zamlarla ilgili resmi açıklama yapılmazken Takvim.com.tr, Beltur'u arayarak bilgi almak istedi. Fakat Beltur yetkillileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçarak internet sitesinin menü bölümünde çalışma olduğunu aktardı. Mail üzerinde de iletişim kurmaya çalıştığımız Beltur, çabalarımıza rağmen kamuoyunu bilgilendirmedi. İşte haberin detayları...