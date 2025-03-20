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İBB'ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu / 20.03.25

İBB'ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu / 20.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İBB'ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu / 20.03.25

Takvim 06:47
02

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma'ydı... / 20.03.25

Takvim 01:43
03

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan muhalefete sert tepki! / 20.03.25

Takvim 01:56
04

İBB'deki yolsuzluk operasyonunda şok detaylar! MASAK raporu neleri ortaya çıkardı? Şantajdan dolandırıcılığa... Paralar kuryelerle taşındı / 20.03.25

Takvim 05:54
05

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar: Rüşvetten irtikapa PKK'ya yardımdan dolandırıcılığa! / 20.03.25

Takvim 07:26
06

Özgür Özel'den "15 Temmuz" itirafı: Atatürkçü subaylar FETÖ'cü darbeyi destekledi / 20.03.25

Takvim 02:24
07

Kalede savaş! Montella Türkiye'nin Macaristan maçı 11'ini netleştirdi / 20.03.25

Takvim 04:49
08

"Kent Uzlaşısı" operasyonu böyle geldi! 1 yıl önce sosyal medyada ifşa edildi: İBB-DEM-Kandil-Brüksel hattında dönen pazarlık / 20.03.25

Takvim 06:48
09

Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü Beyaz Saray açıkladı: İki lider kısmi ateşkes konusunda mutabık kaldı / 20.03.25

Takvim 07:21
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