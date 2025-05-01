İBBye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlunun ardından tutuklanan Murat Ongun hakkında bir detay dikkat çekti. Giresunlu memur aile çocuğundan Beylikdüzüne, Beylikdüzünden İBByi hatta İstanbulu dizayn eden suç örgütü üyeliğine giden yolda Murat Ongunun üniversiteden mezun olduktan 3 yıl sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi davetli olarak ABDde eğitim gördüğü ortaya çıktı. Konu ise Yeni medyada Türk-Yunan çatışması. Konuyu gündeme getiren Güler Kömürcüye takvim.com.tr olarak ulaştık. Kömürcü, İmamoğlunun A Takımının ABD ve Yunan istihbari isimleriyle yakın ilişkilerine dikkat çekti. Kömürcünün açıklamalarının ardından İmamoğlunun geçmişten günümüze Yunan sevdasını derledik.