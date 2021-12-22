İBB'yi borç batağına sürükleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, verdiği Noel yemeğinde portakal soslu karides ikram etti / 21.12.21

İstanbul Büyükşehir Belediyesine 2.5 yıl içerisinde dev borç yükü getiren CHPli Ekrem İmamoğlu, bu kez de Noel yemeği skandalıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bütçeye acil revizyon isteyen ve yaklaşık 15 milyar zararda olduklarını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlunun verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyada vatandaşların tepkisini aldı. Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule gibi yemeklerin bulunduğu menü, İmamoğlunun bütçe açıklamalarıyla örtüşmediği gerekçesiyle eleştirildi. Haberin detayları...