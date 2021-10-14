İBB'yi zarara sokan yöneticilerin astronomik maaşlarına bir zam da huzur hakkı üzerinden yapıldı / 14.10.21

Takvim

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yöneten ekip 2019 seçiminde "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullandı, ancak CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler zarar ederken, çift maaşlı yöneticileri ayrıca huzur hakkına zam yaptı. Söz konusu şirketler önceki dönemlerde kâr ediyordu. İmamoğlu'nun yöneticileri hem şirketleri zarar ettirdi hem de konumlarına göre astronomik maaşlarına zam üzerine zam yapıldı. İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında "Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya İstanbul nimet nimet.. " ifadelerini kullanmıştı. Haberin detayları...