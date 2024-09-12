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İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu / 12.09.24

İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu / 12.09.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu / 12.09.24

Takvim 07:14
02

7 bin lirayı aşan ödemeler nakit yapılamayacak! Cezası var! Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı

Takvim 03:03
03

Kremlin duyurdu! Putin Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelecek / 12.09.24

Takvim 01:45
04

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Süper Lig takımları sıraya girdi / 12.09.24

Takvim 01:47
05

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir / 12.09.24

Takvim 01:21
06

Narin Güran cinayetinde silinen mesajları vermeyen META'dan ilk açıklama! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim? / 12.09.24

Takvim 06:36
07

Başkan Erdoğan "Millet affetmez" diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel'den 'Dilruba' çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum" / 12.09.24

Takvim 02:32
08

Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim'i Narin'in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır'da | DNA suda bozulur mu? / 12.09.24

Takvim 01:19
09

Galatasaray'da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir / 12.09.24

Takvim 01:55
10

Başarı geldi mi "Yaşasın laiklik" işler terse gitti mi "Tukaka dindarlar" | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar / 12.09.24

Takvim 02:10
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