İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güranın kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum dedi. Öte yandan ziyaretin ardından 3 bakan Diyarbakır Valiliğinde ortak basın açıklamasında bulundu. Narin’in doku örneklerinin Diyarbakır ve İstanbul’a gönderildiğini söyleyen Bakan Tunç, 22 şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceğini açıkladı.