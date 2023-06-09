×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi / 09.06.23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi / 09.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi / 09.06.23

Takvim 01:08
02

Şike soruşturmasının tape kayıtları ortaya çıktı! Dikkat çeken CHP'li Belediye Başkanı detayı / 08.06.23

Takvim 03:21
03

Türkiye Çevre Haftası'nda 9 ile 9 yeni Millet Bahçesi! Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı: Vakit kaybetmeyin / 09.06.23

Takvim 02:40
04

LGBT terörü her yerde! Şişli'deki AVM'de LGBT tuvaleti açıldı / 09.06.23

Takvim 04:40
05

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için düğmeye bastı! / 09.06.23

Takvim 01:16
06

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cephe alanların listesini Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı Fatih Portakal açıkladı: "Olağan kurultaya kadar bu iş gitmez diyorlar" / 09.06.23

Takvim 00:00
07

Maduro'dan 'Türkiye' vurgulu çarpıcı paylaşım: "Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz" / 07.06.23

Takvim 01:13
08

Sinan Oğan canlı yayında muhalefetin gerçek yüzünü gözler önüne serdi: Çocuklarımı tehdit ettiler / 07.06.23

Takvim 01:08
09

Demokrat Parti'de isyan! Kadın kolları 'başarısızlık rekoru' deyip istifa etti: %0,17’lik oyla CHP'den 3 vekil koparan Gültekin Uysal kayıplarda / 07.06.23

Takvim 01:30
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı