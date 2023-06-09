Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu yılki genel atamalarda polislerin yüzde 82’sinin birinci ve ikinci tercihlerine atandığını belirten Yerlikaya, Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir. ifadelerini kullandı.