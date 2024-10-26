İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞtaki terör saldırısında yaralanan ve tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi’nde devam eden yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, 7 özel harekat polisinin taburcu olduğunu bildirdi. dedi. Saldırıda kimsenin rehin alınmadığını belirten Yerlikaya, 730 jandarma ve polis birimi olaya müdahale etti. ifadelerini kullandı. Kadın teröristin yaralandıktan sonra kendini patlattığını ifade eden Bakan Yerlikaya, tuvalette sıkışan erkek teröristin ise saat 16.40da çıkış olmayacağını anlayınca kendini imha ettiğini bildirdi.