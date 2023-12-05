Son dakika haberleri.... İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar, Kaçakçılık, Asayiş, Kadına Şiddet, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı” gündem maddelerini içeren basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 1 Hazirandan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37si sözde üst düzey, 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sosyal medya platformu TikTok ile ilgili de konuşan Yerlikaya, TikTokta müstehcen içerik oluşturan, canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan ve çevrimiçi çocuk istismarı barındıran 1332 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. 13 kişi tutuklandı, 14 kişi sınır dışı edildi. ifadelerini kullandı.