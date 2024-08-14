İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güncellenen yeni göç politikasının ayrıntılarını açıkladı. Açıklamasında Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli tartışmasına da son noktayı koyan Yerlikaya, 13 yılda, 238 bin 733 Suriyeli Türk vatandaşlığına geçti dedi. Yerlikaya, Suriyelilerin tamamının adres tespitlerinin yapıldığını, kendisine ulaşılamayan veya adreslerini güncellemeyen Suriyelilere ise son bir kez süre tanıyacaklarını söyledi.Öte yandan Yerlikaya,Türkiyeye girişlerde, ABD ve İngilterede olduğu gibi parmak izi alınacağının bilgisini de paylaştı.