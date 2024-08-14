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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor / 14.08.24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor / 14.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor / 14.08.24

Takvim 07:40
02

Yok böyle hamle! Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer / 14.08.24

Takvim 05:19
03

Güney Kafkasya’da gizli tatbikat! ABD birliği radarda yakalandı: Bakü’de derin şüphe / 14.08.24

Takvim 02:20
04

AK Parti'ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı! / 14.08.24

Takvim 07:00
05

ABD'li Albay Douglas McGregor'dan alçaklık itirafı: Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz! / 14.08.24

Takvim 03:30
06

Krunic'e elveda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası / 14.08.24

Takvim 03:29
07

Siber casusluk operasyonunda detaylar ortaya çıktı! 3 farklı Telegram kanalından kişisel verileri satışa çıkardılar / 14.08.24

Takvim 02:06
08

Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı'ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı / 14.08.24

Takvim 07:43
09

Soykırımcı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz / 14.08.24

Takvim 04:51
10

Kanarya Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile 1-1 berabere kaldı / 14.08.24

Takvim 06:20
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