İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok, bu bir FETÖ taktiğidir / 13.10.21

Takvim

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasına karşı, "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr günlerdir "siyasi cinayet" iddiasının arka planına ışık tutan manşetlere yer vermiş, dün de "Sufle de plan da okyanus ötesinden" haberiyle Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir oyun içinde olduğuna dikkat çekmişti. Haberin detayları...