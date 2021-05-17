İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusu / 17.05.21

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak organize suç örgütü elebaşı Sedat Pekerin yönelttiği iddialar ile ilgili araştırma yapılmasını istedi. Bakan Soylu ayrıca Peker hakkında hakaret ve iftira gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde ayrıca Sedat Pekerin 20 Mayıs 2020de yayımladığı videoya işaret edilerek, FETÖ üyelerinin dile getirdiği bazı iddiaların, yine bazı kesimlerce yapılan dedikoduların asılsız olduğunu Sayın İçişleri Bakanı beni kaçırmış. Bakan ile hayatımda bir kere yan yana gelmedik veya hiçbir özel dostluğu gerektirecek bir durum olmadı, tanımıyorum. diyerek yalanlamışken kendisine ve örgüt üyelerine yapılan operasyon sonrası bu kez daha önce yalanladığı iddiaları, dedikoduları kendisinin söylemesi basit bir çelişki değil videonun operasyonel amaçlarla yayımlatıldığını ortaya çıkaran önemli bir durumdur. ifadelerine yer verildi.