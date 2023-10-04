Son dakika haberleri... Terör örgütü PKKnın İçişleri Bakanlığı Emniyet önündeki terör saldırısı için gasp ederek kulandığı araç, Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale güzergâhı üzerinden başkente geldi. Biri patlayan bombayla paramparça olan iki hainin araçtaki görüntüsü, yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemine takıldı. Görüntülerle soruşturma derinleşecek. Teröristlerin Kayseriye ulaşıncaya kadar kırsalda paramotor kullandıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, yanlarından roketatar, 10 kilodan fazla patlayıcı ve iki tüfek, iki tabanca, 3 el bombası bulunmasının da bu ihtimali güçlendirdiği kaydedildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Ankarada saldırı girişiminde bulunan ikinci teröristin de kimliğinin belli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin BTÖ PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir denildi.