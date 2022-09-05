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7/24 Dinle Takvim İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDPKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'ndan eylem için Türkiye’ye gönderilen terörist paketlendi / 05.09.22
İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDPKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'ndan eylem için Türkiye’ye gönderilen terörist paketlendi / 05.09.22

İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDPKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'ndan eylem için Türkiye’ye gönderilen terörist paketlendi / 05.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDPKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'ndan eylem için Türkiye’ye gönderilen terörist paketlendi / 05.09.22

Takvim 01:05
02

Fenerbahçe yıldız golcü Maxi Gomez transferini sonunda tamamladı / 30.08.22

Takvim 00:59
03

Ankara’da bu kadarına da pes dedirten olay! 100 milyonluk mirası alabilmek için şizofren babaya sağlam raporu aldırdı / 26.08.22

Takvim 03:20
04

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Kartal’ın hedefi Tressoldi / 01.09.22

Takvim 00:57
05

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ’cüleri serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın? / 02.09.22

Takvim 02:34
06

İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas girişimi! Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den taciz mağduru kadınlara şok sözler / 29.08.22

Takvim 03:25
07

2023-2025 Orta Vadeli Program açıklandı: 3 yılda 2.7 milyon kişiye iş! / 05.09.22

Takvim 03:14
08

Allah'tan, Allah'a doğru ve Allah ile yaşanmış bir hayat! Ömer Tuğrul İnançer'i rahmetle anarken... / 05.09.22

Takvim 03:45
09

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Atina'yı uyaran Başkan Erdoğan'a destek: Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş Ege Denizi’ni aşmak çok kolay / 05.09.22

Takvim 01:06
10

6+1+1’in adayı Abdullah Gül! Mehmet Sevigen takvim.com.tr’de açıkladı: “En büyük kazığı İYİ Parti atacak, Kılıçdaroğlu HDP sempatizanı” / 05.09.22

Takvim 03:23
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