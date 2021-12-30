İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi! Yılbaşında koronavirüs tedbirleri olacak mı? / 30.12.21

Son dakika haberleri... “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi.İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe vb. yerlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile Bakanlığımızca yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek. Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli personel tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulacak.