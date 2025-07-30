İstanbul’da genç avukat Göksu Çelebi’nin uyuşturucu komasına girmesinin ardından kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı. Gökalp İçer’in, CHP’ye yakın Fatih Altaylı ve Onlar TV ekibine sponsorluk yaptığı, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Umut Şenol’la ortak olduğu ve MASAK’ın tespit ettiği şüpheli para transferleri yaptığı ortaya çıktı. Kara para işlerinden gelen parayla gazetecileri fonlayan Gökalp İçer’in Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak, Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Şantaj, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlarından yargılandığı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı.