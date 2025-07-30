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ICRYPEX Ceo’su Gökalp İçer'in kirli dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı! 154 milyon dolarlık para trafiği | İBB ile bağlantı var mı? / 30.07.25

ICRYPEX Ceo’su Gökalp İçer'in kirli dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı! 154 milyon dolarlık para trafiği | İBB ile bağlantı var mı? / 30.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

ICRYPEX Ceo’su Gökalp İçer'in kirli dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı! 154 milyon dolarlık para trafiği | İBB ile bağlantı var mı? / 30.07.25

Takvim 06:24
02

AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı: "Türkiye'nin dijital vatanı büyürken biz de buradayız" / 30.07.25

Takvim 00:37
03

Fransa'dan sonra İngiltere de açıkladı: "Eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacağız" / 29.07.25

Takvim 01:15
04

AFAD'dan Rusya depremi açıklaması: "Uluslararası yardım çağrısı yapılmadı" / 30.07.25

Takvim 00:56
05

Başkan Erdoğan iş insanı Hamdi Ulukaya'yı Külliye'de kabul etti / 30.07.25

Takvim 01:32
06

Kamu işçisine yeni zam teklifi! Masadaki rakam ne? İşte 6 aylık periyotlarda oranlar

Takvim 02:14
07

Başkan Erdoğan'dan Tokayev'le ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Türkiye ile Kazakistan arasında imzalar atıldı / 29.07.25

Takvim 06:12
08

Beştepe'de kritik zirve! MGK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak | Orman yangınları, Terörsüz Türkiye, Suriye... / 29.07.25

Takvim 01:31
09

Ev aile yardımı ve ikramiye zammı masaya taşınıyor! Emekliye yeni kazanç kapıları

Takvim 02:45
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