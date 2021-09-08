İETT otobüslerinden sonra tramvay da bozuldu! Vatandaşlar yine çile çekti / 08.09.21

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CHP yönetimindeki İBB'de gün geçmiyor ki bir vukuat olmasın. İETT araçlarının bakım ve onarımında her gün sıkıntı yaşanırken vatandaşlar deliye dönmüş durumda. Daha önce bozulan otobüsleri elleriyle iten vatandaşlar şimdi de tramvay sorunuyla karşılaştı. İstanbul'un Aksaray ilçesinde yaşanan tramvay kazası sonrası yolcular zor anlar yaşadı. Bölgeden gelen fotoğraf ise Hindistan'da binlerce kişinin izdiham içinde toplu taşıma kullandığı anları hatırlattı.