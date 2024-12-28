İstanbulda ulaşım çile haline dönüşürken İBBye bağlı toplu taşıma araçları da her gün kaza ve arızalarla gündeme geliyor. İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel arızalanan araçlarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Demirel, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiğini öne sürerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.