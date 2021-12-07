İhracattaki rekorlar sonrası Mersin Uluslararası Limanı kapasitesini artırıyor! Artık dünyanın en büyükleri gelecek

Türkiye, bu yıl ihracat rekorlarına imza atarken ihracatın gerçekleştiği en önemli transfer noktalarından limanlarda iş yoğunluğu ve hacmi de artış gösterdi. İhracat artışıyla hareketlilik yaşanan Mersin Uluslararası Limanı, küresel ticarette rekabetçi navlun fiyatlarıyla öne çıkabilmek ve artan kapasiteyi karşılamak için yeni yatırımlara odaklandı. Atılan adımlardan bahseden Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele, Daha hızlı, iyi ve operasyonel bir terminal hizmeti için bazı teknolojik yapılanmalar üzerinde çalışıyoruz. Yakın gelecekte genişleme ve iyileştirme projelerine 450 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. Söz konusu proje ile Mersin Limanı toplam kapasitesini 3,6 milyon TEUya çıkaracak ve dünyanın en büyük gemileri olan 400 metre uzunluğundaki iki mega gemiye aynı anda hizmet verebilecek. Haberin detayları...