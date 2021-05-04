İki dozda farklı aşı kullanmak işe yarıyor mu? Dünyanın yanıt beklediği soru hakkında flaş açıklama / 04.05.21

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken aşı tedariği de salgınla mücadelede en büyük sorunlardan bir tanesi haline gelmiş durumda. İngiltere geçtiğimiz aylarda birinci ve ikinci dozlarda farklı koronavirüs aşılarının kullanılmasına yönelik araştırmanın genişletildiğini açıklamıştı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, Vektör bazlı aşılarda AstraZeneca, Biontech, Sputnik V bu çalışma çok mantıklı ancak farklı teknolojilerin mRNA, İnaktif gibi... işin içine girmesi durumunda organizmanın buna tepkisini anlayabilmek güç olacaktır şeklinde konuştu. İşte haberin detayları.