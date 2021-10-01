İkinci el cep telefonu fiyatları düşecek mi? Cep telefonu satın alacaklara güzel haber

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Cep telefonu alacaklara müjdeli haber geldi. Yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürülürken, Ticaret Bakanlığının yetki verdiği yenileme merkezi sayısı 8'e çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, oluşacak vergi avantajının fiyatlara yansıyacağından tüketicilerin daha uygun fiyatlarla yenilenmiş cep telefonu satın alabileceğini bildirdi.