İkinci el otomobilde ölümcül hile! Araç alırken bunlara dikkat | Ekspertiz yapılırken nelere dikkat edilmeli?

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Son dönemde koronavirüs salgınıyla beraber yaşanan dövizdeki dalgalanma ve çip krizi nedeniyle sıfır araç üretiminin azalması nedeniyle sıfır araçların fiyatlarında yaşanan artış, tüketiciyi ikinci el otomobile yönlendirdi. İkinci elde yaşanan talep de dolandırıcıların ortaya çıkmasına neden oldu. Kilometre dondurma işleminden airbag iptaline, emniyet kemeri direnci sabitlemeden pert araçları birleştirip satmaya kadar birçok hile yapıldığı belirtiliyor. Vatandaş mağdur olurken yapılan işlemler ölümcül kazalara sebep oluyor.