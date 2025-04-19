CHP’ye yakın isimler, TSK’ya yönelik yeni bir algı operasyonuna daha imza attı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan teğmenler krizinin ardından CHP yandaşları şimdi de peç yalanıyla sahneye çıktı. Konya’daki pilotların kolundaki Atatürk imzalı peçlerin, MSB’de görevli bir Başçavuş tarafından kaldırtıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiayı Yolsuzluk ve Şaibe iddialarıyla boğuşan CHPnin Genel Başkanı Özgür Özel de köpürttü. Ancak Takvim.com.tr’nin ulaştığı bilgi ve görüntüler, olayın yine çarpıtıldığını ortaya çıkardı. İşte peç gerçeği...