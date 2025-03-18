CHP kulisleri buram buram ihanet kokan çok çarpıcı bir iddia ile çalkalanıyor. Ekrem İmamoğlunun usulsüz diplomasının iptal edilmesi durumunda İBB koltuğunu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalıka devredip CHP koltuğuna oynayacağı söyleniyor. Yeni bir kurultay çağrısı yapacağı konuşulan İmamoğlunun oluşturduğu delege ağı ile Özgür Özeli alaşağı etmeyi planlandığı ifade ediliyor. Bu bağlamda Türkiye Gönüllüleri Topluluğu ile Zoom toplantısı yapıldığı da bir diğer söylenti. Özelin bir Zoom cuntası sonrası koltuğundan olan Kılıçdaroğlu ile aynı akıbeti yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.