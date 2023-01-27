Geçtiğimiz hafta Türkiyenin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerime yönelik yapılan alçak saldırı, İslam dünyasının büyük tepkisini çekmişti. İsveç makamları saldırıyı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdikleri açıklamıştı. Rezaletin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç için NATO üyeliği kapısının kapandığını duyurmuştu. Türkiyeyi ve İslam dünyasını hedef alan provokasyonun ardından Avrupanın ikiyüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıktı. İsrailin İsveç Büyükelçisi, büyükelçilik önünde Tevrat yakma eyleminin İsveç yönetimi tarafından engellendiği söyledi. Öte yandan Kur’an-ı Kerim yakanları ‘fikir özgürlüğü’ deyip adeta ödüllendiren Avrupa, konu İsrail bayrağı olunca yasalarını değiştirdi. Almanya ve AB ülkelerinin çoğunda, İsrail bayrağı yakmanın cezası 2 yıl hapis. İşte Avrupanın sözde özgürlük anlayışı.