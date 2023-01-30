CHP içerisindeki adaylık savaşında sular durulmuyor... Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşenerden aldığı gazla il il gezip adaylık kovalayan Ekrem İmamoğluna Senin yerin belediye mesajı verdi. Bu gelişme sonrası İmamoğlu, adaylık için dört koladan saldırmaya başladı ve ilk hamle olarak siyasi danışmanı Necati Özkanı sahaya sürdü. Özkan CHPyi karıştıracak bir yazı kaleme alarak iktidarın seçimi kazanmaya yakın taraf olduğunu söyledi. Bu çıkış İmamoğlunun Kılıçdaroğluna çektiği bir operasyon olarak yorumlandı.