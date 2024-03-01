İstanbul merkezli 9 ilde forex yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda Yavuz Usta tutuklanmıştı. Yüzlerce kişiyi dolandıran Usta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşananlar sonrası il il mahkeme mahkeme gezen Yavuz Ustanın avukatı müvekkilin yasadığı ağır mağduriyetin iş hayatına da özel hayatına da yansıdığını öne sürerek haberlere erişim engeli kararı aldırdı. Avanos Sulh Ceza Hakimi Songül Kalkan, dolandırıcı Yavuz Ustanın kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle skandal kararı verdi.