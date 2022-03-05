İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak sözler! "Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek" / 04.03.22

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber ortaylı, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin A Habere özel bir röportaj verdi. Savaş sürerken Batının Rusyaya karşı uyguladığı yaptırımları değerlendiren İlber Ortaylı, Türkiyenin rolü daha büyüyecek sonraki pozisyonu daha kuvvetlenecek bunu tanıması lazım herkesin çünkü başka türlü denge tesis edilemez. dedi. Ortaylı ayrıca Doğu Akdenizde Türkiyenin hakimiyet sağladığını belirterek Batını bunu engellemeye çalıştığını söyledi. Ünlü tarihçi, Türklerin bahri hakimiyetinin tanınması gerekir. ifadelerini kullandı.