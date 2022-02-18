İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP'li röntgenci Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı / 18.02.22

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altunun evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlunun yargılandığı davada, tanık CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaşın, 21 Nisan 2020de İletişim Başkanı Fahrettin Altunun evinin fotoğraflarını çekmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.