Kemal Kılıçdaroğlunu genel başkanlık yarışında deviren Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel, CHPnin yeni genel başkanı oldu. Seçimlerin ardından CHPde sıra 60 kişilik Parti Meclisi PM ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu YDK üyelerinin seçiminin yapılmasına geldi. Dün seçimlerde yaşanan ertelemeler yeni bir kaosu daha gözler önüne serdi. Yaşanan kaosun ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki üye bölüştürmelerinin yapılamamasından kaynaklığı olduğu iddia edildi. Öte yandan Özgür Özelin yeni A takımı belli oldu. İşte listede yer alan isimler...