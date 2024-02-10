İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonundaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünyaya döndü. Kapsül Floridanın doğu sahiline iniş yaptı. Astronotlar ve Alper Gezeravcı kapsülden çıktı. Gezeravcı, ilk adımlarını attı. Başkan Erdoğan, Antalya AK Parti aday tanıtım toplantısında yapığı açıklamada, Güzel gitti güzel geldi, Türkiyeye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Gezeravcıyı uzaya göndereceğiz dedi. Gezeravcının bir hafta gözlem altında tutulacağı belirtilirken Türkiyeye dönüş tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.