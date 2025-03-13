Ekrem İmamoğlu öyle bir kenara sıkıştı ki dün ikrar ettiğini bugün inkar etti. Savcılıkta Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırmadığını itiraf eden İmamoğlunun kendi sitesinde ve CHP’nin sitesinde Doğu Akdenize yer verildi. 2018 tarihli bir röportaj ise İBB Başkanının gerçek dışı beyanlarla delil kararttığını gözler önüne serdi. O dönem Trabzon medyasına konuşan İmamoğlu, Doğu Akdenizin sınavına girdim ve İnşaat Mühendisliği okumaya başladım dedi. Özetle 8 yıldır anlattığı Doğu Akdeniz hikayesiyle usulsüz yatay geçişe kılıf uydurdu.