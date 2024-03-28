CHPli Ekrem İmamoğlunun Sarıyer Emirgan’da bulunan 50 Milyon Dolar değerindeki 3 villasını mal beyanında göstermemesinin altından büyük bir vurgun çıktı. Bahse konu villaları satın alan Güllüce Tarımcılık vurgunda başrolü oynadı. Ekrem İmamoğluna yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, belirli tarihlerde 10 milyonlarca TLyi parça parça şirkete yolladı. Nuhoğlunun parayı temin ettiği Nuhoğlu İnşaat ise; İBBnin ihalelerle ihya ettiği ATZ Enerjiden yüklü ödeme aldı. Akçeli para trafiği ve girift ilişkilerle bezeli bu süreçte İmamoğlu familyasının 3 villayı İBB kasasından elde edilen kaynakla aldığı tescillendi.