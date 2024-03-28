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İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı... / 28.03.24

İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı... / 28.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı... / 28.03.24

Takvim 03:29
02

İBB'nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez'in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu / 28.03.24

Takvim 06:43
03

Kriz tellallarına rağmen ekonomiye güven tam! Seçim arifesine 2 günde 2 milyar dolar dış finansman

Takvim 04:56
04

Sözde bağımsız özde fondaş! ABD fonuyla algı operasyonları yapan Teyit Org ve Doğruluk Payı'nın aldığı para 50 milyonu aştı / 27.03.24

Takvim 05:46
05

Semih Kılıçsoy beraberliği getirdi! Ümit Milli Takım, İtalya ile 1-1 berabere kaldı / 27.03.24

Takvim 01:42
06

Etki ajanlarının 'İsrail ile silah ticareti' manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan'ın dosyasını açtı / 27.03.24

Takvim 07:19
07

Başkan Erdoğan, Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! ABD'deki kritik görüşmede bir ilk yaşanacak | Masada hangi konular var? / 27.03.24

Takvim 01:41
08

Terör örgütü PKK’dan Belçika'daki Türklere ölüm listeli provokasyon! Ankara harekete geçti: Başkan Erdoğan'dan yaralı gence telefon / 27.03.24

Takvim 05:21
09

Hangi Milli Görüşçü CHP'ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan'a 'İstanbul' çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın / 27.03.24

Takvim 06:48
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