Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, Saraçhanede el ele vererek mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişmiş, bu durum CHP tabanı ve Kılıçdaroğlunu sinirlendirmişti. Tüm bu yaşananların gölgesinde Saraçhanedeki tiyatroya katılım sağlayan Demokrat Partili Cemal Enginyurttan ses getirecek bir itiraf geldi. Enginyurt, İmamoğlu ve Akşenerin Saraçhanede CHPli kurmayları atlatıp baş başa sır bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Sözlerinin devamında Saraçhane organizasyonunun önceden planlanmış olabileceğine dikkat çekti. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.