CHPnin Büyük İstanbul Buluşmasında dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıça Gördün mü İYİ Parti ne yaptı? diyerek İYİ Partinin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmeni şikayet etti. Kılıç da Ben Orhunu tanıyorum konuşuruz dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğluna yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmenle de iletişimde. Akıllara Ekrem İmamoğlu, İstanbulda İYİ Partiyi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor? soruları geldi.