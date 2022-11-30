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7/24 Dinle Takvim İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu / 29.11.22
İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu / 29.11.22

İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu / 29.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu / 29.11.22

Takvim 02:53
02

Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın / 24.11.22

Takvim 02:07
03

Aanholt’a Ada kancası! Ocak’ta Cimbom’un kapısını çalacaklar / 21.11.22

Takvim 01:08
04

Trabzonspor Maxi Gomez'ın ayrılığında kancayı Dovbyk'a atacak / 28.11.22

Takvim 00:48
05

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
06

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki savaş kızıştı! Kılıçdaroğlu ise 'hormon bekçiliğine' soyundu / 30.11.22

Takvim 00:31
07

Asgari ücrette ilk buluşma yarın! Süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller var?

Takvim 02:14
08

CHP'nin İstanbul'daki "şizofren" kavgasında yeni raunt: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da "paralel" yapılandı Canan Kaftancıoğlu çizik attı / 30.11.22

Takvim 03:10
09

Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor? / 30.11.22

Takvim 02:26
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