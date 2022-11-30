CHP içerisindeki adaylık savaşının İstanbul ayağında kan gövdeyi götürüyor. Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında patlak veren Aptal - şizofren kavgasını tüm detaylarıyla haberleştiren takvim.com.tr, Hürrem Murat Ongun ve ODA TV bağlantısına dikkat çekti. Bu gelişme üzerine etekleri tutuşan Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan ODA TV, dikkatleri Hürremin üzerinden almak için CHP içerisinde köstebek var algısını işlemeye başladı, Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef gösterdi. Öte yandan Kaftancıoğlu cephesinden de manidar bir adım geldi. Canan Kaftancıoğlunun yardımcısı Saniye Yurdakul, Hürrem ile ilgili Kim diye düşünüyordum. Bulmaca çözüldü dedi.