Ekrem İmamoğlu kampanya direktörü Necati Özkan üzerinden Mansur Yavaşa sende ülke yönetecek vizyon yok mesajı gönderdi. Daha önce kaleme aldığı Kahramanın Yolculuğu isimli kitabın karşılığını adrese teslim ihalelerle alan Özkan bu kez İmamoğlunu Rockstar olarak pazarlamaya kalktı ve açık açık Olası bir seçimde Ekrem Bey’in aday olmasını hep beraber sağlamamız lazım dedi. Öte yandan İmamoğlu Mansur Yavaşı ilk kez sütre gerisinden hedef almıyor... Daha önce de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Yavaşla ilgili İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok demişti.