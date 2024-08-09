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İmamoğlu Paris'te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladı / 09.08.24

İmamoğlu Paris'te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladı / 09.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İmamoğlu Paris'te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladı / 09.08.24

Takvim 06:14
02

Google ve Meta’dan kirli ortaklık! Çocukları hedef alacaklarını açıkça ilan ettiler: 18 yaş altındakilere… / 09.08.24

Takvim 02:54
03

Büyük avantaj kaybettik! Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e 1-0 yenildi... İşte atılan gol / 09.08.24

Takvim 02:20
04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bağcılar'da açıkladı: "Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz" / 09.08.24

Takvim 07:27
05

Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenildi / 09.08.24

Takvim 01:22
06

İran İsrail'i tehdit etti katilin avukatı ABD CENTCOM Komutanı Kurilla'yı Tel Aviv'e gönderdi! İşte PKK/YPG'nin en çok sevdiği isim Erik Kurilla ve kirli geçmişi / 09.08.24

Takvim 05:45
07

Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! 106 günlük firarda yaptıkları dehşete düşürdü / 09.08.24

Takvim 06:58
08

ABD'de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris'ten canlı yayında başkanlık düellosu / 09.08.24

Takvim 01:13
09

Netanyahu Time dergisine konuştu! Soykırıma 'başarı' dedi! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı? / 09.08.24

Takvim 05:16
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