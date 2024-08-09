İsraftan dem vurup tasarruf edebiyatı yapan CHP, Pariste şatafatın sınırlarını zorladı. Ekrem İmamoğlu İBB bütçesinden haftalığı 249 bin 260 Euro olan saray yavrusu kiraladı. Bu meblağın günlük 300 bin Euro olduğunu yazan Odatv ise İBB tarafından yalanlandı. İstanbulun tanıtımı bahanesiyle yapılan kiralama CHPnin after partysine dönüştü. Belediye bütçesinden rakı, şarap patlatıldı, zevk-ü sefa eylendi. Dilek İmamoğlu stres attı. İBBnin kasasından Roma ve Paris yapan İmamoğlu, vatandaşa gelince zam üstüne zam yapıyor. Etkinlikte hazır bulunan belediye başkanları ise SGKya olan borçlarını ısrarla ödemiyor. Peki, İBBnin israf partisinde kimler yer aldı? İşte o isimler...