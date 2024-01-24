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İmamoğlu Türkiye'nin 'Alper Gezeravcı'lı uzay misyonuna 'marifet değil' dedi! Akıllara CHP'nin 'Zoom'dan ibaret olan uzay serüveni geldi / 24.01.24

İmamoğlu Türkiye'nin 'Alper Gezeravcı'lı uzay misyonuna 'marifet değil' dedi! Akıllara CHP'nin 'Zoom'dan ibaret olan uzay serüveni geldi / 24.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İmamoğlu Türkiye'nin 'Alper Gezeravcı'lı uzay misyonuna 'marifet değil' dedi! Akıllara CHP'nin 'Zoom'dan ibaret olan uzay serüveni geldi / 24.01.24

Takvim 01:23
02

Bunu da yaptı! Kandil'le DEM tutan Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz'a dil uzattı: Rezil sözler / 24.01.24

Takvim 01:05
03

7'den 70'e herkes için seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak / 24.01.24

Takvim 01:01
04

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız" / 24.01.24

Takvim 00:54
05

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da! Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesindeki başlıklar neler? / 24.01.24

Takvim 00:45
06

Bakan Vedat Işıkhan müjdeyi verdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %49,25 artış! Takvim.com.tr kalem kalem hesapladı

Takvim 00:17
07

Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyin'den önemli açıklamalarda bulundu / 24.01.24

Takvim 02:32
08

MTV'de son ödeme günü yaklaşıyor | Ödeme kredi kartıyla yapılabiliyor mu? MTV mükellefiyeti ne zaman? İşte 2024 MTV hakkında edilenler...

Takvim 02:09
09

Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı / 23.01.24

Takvim 12:26
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