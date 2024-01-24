İstanbulluyu hizmetten mahrum bırakan, siyasi emelleri uğrunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak kullanan CHPli Ekrem İmamoğlu, Türkiyenin ilk uzay misyonunu küçümsedi. Milli Uzay Programının arka planındaki binbir emek ve özveriyi görmezden gelen İmamoğlu, Alper Gezeravcının üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştireceği uzay görevine ilişkin Marifet değil yorumunu yaptı. CHP fondaşı Halk TVde de Bu memlekete hiçbir faydası yok. Ne yararı olacak bize? şeklinde karalama kampanyası düzenlendi. Bu tutum CHPnin Zoom arka planından ibaret olan uzay serüveni ve Engin Ağabey yine uzaydasın sözlerini akıllara getirdi.